Mikhail Rosheuevel, BB Erzurumspor'da
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Mikhail Rosheuevel, BB Erzurumspor'da

Mikhail Rosheuevel, BB Erzurumspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor son olarak Al Dhafra'da forma giyen Mikhail Rosheuevel'i transfer etti.

BB Erzurumspor son olarak Al Dhafra'da forma giyen Mikhail Rosheuevel'i transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, son olarak Arap Körfez Ligi takımlarından Al Dhafra'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha Mikhail Rosheuevel'i kadrosuna kattı.

Rosheuevel, geçtiğimiz sezon Arap Körfez Ligi'nde Al Dhafra formasıyla 26 maça çıkarken takımı adına 3 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.

BB Erzurumspor transferi resmi sayfasından "Erzurumspor'umuza hoş geldin Mikhail Rosheuevel'" notuyla duyurdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mikhail Rosheuevel, BB Erzurumspor'da - Haberler Spor
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