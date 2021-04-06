Mikel Oyarzabal'ın Real Sociedad'a Kupayı Getiren Golü

İspanya Kral Kupası'nda ertelenen 2019-2020 sezonu finalinde, Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup eden Real Sociedad 34 yıl aradan sonra kupanın sahibi oldu. İkinci yarı daha fazla risk alan ve gol arayan Real Sociedad, 63. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle kupayı kaldıran taraf oldu.