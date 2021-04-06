Mikel Oyarzabal'ın Real Sociedad'a Kupayı Getiren Golü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mikel Oyarzabal'ın Real Sociedad'a Kupayı Getiren Golü

Dugout - Haberler | Spor

İspanya Kral Kupası'nda ertelenen 2019-2020 sezonu finalinde, Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup eden Real Sociedad 34 yıl aradan sonra kupanın sahibi oldu. İkinci yarı daha fazla risk alan ve gol arayan Real Sociedad, 63. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle kupayı kaldıran taraf oldu.

Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar
Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar

İspanya Kral Kupası'nda ertelenen 2019-2020 sezonu finalinde, Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup eden Real Sociedad 34 yıl aradan sonra kupanın sahibi oldu. İkinci yarı daha fazla risk alan ve gol arayan Real Sociedad, 63. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle kupayı kaldıran taraf oldu.

Mikel Oyarzabal'ın Real Sociedad'a Kupayı Getiren Golü

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ajda Pekkan Semiramis Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Caner Erkin Şenol Güneş Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mikel Oyarzabal'ın Real Sociedad'a Kupayı Getiren Golü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:26:45. #1.16#
title