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Mikel Arteta, Koronavirüs, Arsenal, Spor

Mikel Arteta, koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, koronavirüse yakalandı.

13.03.2020 01:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:45
Mikel Arteta, koronavirüse yakalandı

Arteta: Bu durum hayal kırıklığı yarattı

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, koronavirüse yakalandı.

Koronavirüs salgınının dünya genelinde yayılması ile birçok lig askıya alındı, birçok lig ise seyircisiz oynama kararı aldı. İngiltere ise Arsenal'in şok açıklamasıyla birlikte sallandı. Arsenal Kulübü, teknik direktör Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, antrenmanların durdurulduğu ve Arteta'nın karantinaya alındığı yazıldı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"Mikel Arteta, kulüp internet sitesine yaptığı açıklamada bu durumun kendisi için hayal kırıklığı yarattığını vurgularken, "Kendimi kötü hissettim ve teste girdim. Koronavirüse rastlandı. Bu durum hayal kırıklığı yarattı ama izin verildiği anda geri döneceğim" açıklamasını yaptı.LEICESTER CITY'DE 3 OYUNCUNUN DA VİRÜSE YAKALANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

İngiltere Premier Lig'in bir diğer ekibi Leicester City de koronavirüs şokunu yaşamış ve dün yapılan açıklamada 3 oyuncunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından İngiltere Premier Lig'in nasıl bir karar vereceği merak konusu.


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Kaynak: DHA

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