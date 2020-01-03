Mike Pompeo'dan Süleymani paylaşımı
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Mike Pompeo'dan Süleymani paylaşımı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Iraklıların, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin öldürülmesini kutladığı görüntüleri yayınladı.

03.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:09
Mike Pompeo'dan Süleymani paylaşımı

ABD Dışişleri Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Iraklıların, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral 'nin öldürülmesini kutladığı görüntüleri yayınladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından, Iraklıların,, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Tahrir Meydanı'nda Irak bayrağı ile kutlamalarına ilişkin görüntüleri yayınladı. Pompeo, paylaşımında, "Iraklılar özgürlük için sokakta dans ediyorlar; General Süleymani'nin artık olmadığı için minnettarlar" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

--------------------------------------Iraklıkların kutlamalarına ilişkin görüntüler-Irak bayrağı-Detaylar

DGS Saati 07: 24 Tarihi 03.01.2020 - Kodu : 200103010 (Görüntünün dakikası 1: 07)


Kaynak: DHA
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