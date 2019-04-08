Mike Pompeo'dan Hafter'e: "Harekatı Durdur"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Libya'daki çatışmalardan kaygı duyduklarını ifade ederek, Halife Hafter'e "harekatı durdurun" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Libya'da yaşanan çatışmalara yönelik açıklamasında yaşananlardan kaygı duyduğunu ifade ederek, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e "harekatı durdurması" çağrısında bulundu. Pompeo, "Libya'nın başkenti Trablus yakınında yaşanan çatışmalardan kaygı duyuyoruz. Halife Hafter'in güçlerinin askeri saldırısına karşı olduğumuzu açıkça söyledik ve Libya'nın başkentine yönelik askeri operasyonların derhal durması çağrısında bulunuyoruz. Kuvvetler saldırı öncesindeki pozisyonlarına geri dönmeliler" ifadelerini kullandı.

Askeri güçlerin çatışmalardan önceki pozisyonlarına geri dönmesi gerektiğini vurgulayan Pompeo, "Tüm taraflar tansiyonun azaltılmasından sorumlu" dedi. Hafter'in tek taraflı saldırısının, sivilleri tehlikeye düşürmesinin yanı sıra Libya'nın geleceğini de tehdit ettiğini sözlerine ekleyen Pompeo, "Libya'daki çatışmanın askeri bir çözümü yok" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA