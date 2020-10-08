Mike Pence kimdir? Mike Pense kaç yaşındadır? ABD Başkan yardımcısı Mike Pense kimdir? Mike Pense kaç yaşındadır? Mike Pense hayatı?

Mike Pence kimdir? Mike Pense kaç yaşındadır? ABD Başkan yardımcısı Mike Pense kimdir? Mike Pense kaç yaşındadır? Mike Pense hayatı? Trump'ın yardımcısı Mike Pense kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin 48. ve günümüzdeki Başkan yardımcısı Mike Pense kimdir? Mike Pense kaç yaşındadır? Trump'ın yardımcısı Mike Pense kimdir? Mike Pense valilik görevinden önce ABD Temsilciler Meclisi'nde Indiana eyaletini temsil etmişti. Peki Mike Pense kimdir?

MİKE PENSE KİMDİR?

Michael Richard Pense 7 Haziran 1959 yılında Colombus, Amerika'da doğmuştur. Mike Pense Amerikalı politikacı ve Amerika Birleşik Devletlerini 48. Başkan yardımcısıdır.

MİKE PENSE SİYASİ HAYATI

2013–2017 yılları arasında Indiana eyaletinin 50. valisi olarak görevini sürdürmüştür. Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Pence, valilik görevinden önce Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde Indiana eyaletini temsil etti.

15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, başkan yardımcısı adayı olarak Pence'i seçtiğini açıklamıştır.

9 Kasım 2016 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Donald Trump başkan seçildiği için 20 Ocak 2017'de Trump başkan, kendisi başkan yardımcısı olmuştur.