Mikdat Kadıoğlu kimdir? Mikdat Kadıoğlu eğitimleri ve kitapları nelerdir?
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Mikdat Kadıoğlu kimdir? Mikdat Kadıoğlu eğitimleri ve kitapları nelerdir?

30.10.2020 22:26 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:31
Mikdat Kadıoğlu kimdir? Mikdat Kadıoğlu eğitimleri ve kitapları nelerdir?

Türk meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu kimdir? Mikdat Kadıoğlu eğitimleri ve kitapları nelerdir?

1961 (59 yıl yaşında), Bağışlı doğumlu PROF. DR. Mikdat Kadıoğlu hakkındaki tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

MİKDAT KADIOĞLU KİMDİR?

1980 İstanbul İnşaat Teknik Lisesi; 1984 İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Mezunu. Atmosfer Bilimleri konusunda 1987'de Master ve 1991'de doktorasını ABD'nin Missouri-Columbia Üniversitesinden aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi konusunda ABD'de FEMA, Japonya'da JICA ve İngiltere'nin Bournemouth Üniversitesi'nden çeşitli eğitimler ve sertifikalar almıştır. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Marmara Bölge Temsilcisi; Türk Deniz Araştırmalar Vakfı ve Trabzon Eğitim, Kültür ve Sanat Derneğinin üyesidir. Sayısal Hava Öngörüsü, İklim Değişimi ve Afet Yönetimi konuları ile ilgileniyor. Atmosfer Bilimleri ve Afet Yönetimi konusunda Türkçe ve İngilizce yayınları vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde (İstanbul AFAD) ile birlikte Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan danışmanlıklarını yapmıştır. Ayrıca birçok sanayi tesisi ve kurumda afet acil yardım planlaması konusunda yöneticilik ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. Sivil Savunma ve KIZILAY Eğitim Gönüllüsüdür. Açık Radyo'da (94,9 Mhz) "Havadan-Sudan", 24 TV'de "Doğanın Çığlığı" ve NTV'de Yeryüzü adlı programı hazırlayıp sunmuş; A Haber TV Kanalı'nda Hava-Su-Afet konularında danışmanlık yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde uzun yıllar Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü yapmıştır. Şu an İTÜ Meteoroloji Mühendisliği ve Afet Yönetim Merkezi Öğretim Üyeliği ile birlikte İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Danışmanlığı görevine devam ediyor.

MİKDAT KADIOĞLU KİTAPLARI NELERDİR?

Bildiğiniz havaların sonu: küresel iklim değişimi ve Türkiye, Bildiginiz Havalarin Sonu.

MİKDAT KADIOĞLU EĞİTİMLERİ NELERDİR?

Missouri Üniversitesi (1991), Missouri Üniversitesi (1987), İstanbul Teknik Üniversitesi (1984)

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