Mikail Özerler'den altın madalya

Mikail Özerler'den altın madalya

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın dördüncü gününde milli judocu Mikail Özerler, 90 kilo finalinde İsrailli Li Kochman ile karşılaştı.

Mikail Özerler'den altın madalya

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın dördüncü gününde milli judocu Mikail Özerler, 90 kilo finalinde İsrailli Li Kochman ile karşılaştı.

Rakibini altın skorda yenen Mikail Özerler, altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Hürriyet

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