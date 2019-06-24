Mikail Özerler'den altın madalya
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın dördüncü gününde milli judocu Mikail Özerler, 90 kilo finalinde İsrailli Li Kochman ile karşılaştı.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın dördüncü gününde milli judocu Mikail Özerler, 90 kilo finalinde İsrailli Li Kochman ile karşılaştı.
Rakibini altın skorda yenen Mikail Özerler, altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: Hürriyet
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Son Dakika Haberleri