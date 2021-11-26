Mikail Hasbek kimdir? Mikail Hasbek kaç yaşında, nereli? Mikail Hasbek hayatı ve biyografisi!

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MİKAİL HASBEK KİMDİR?

Mikail Hasbek, 1985 yılında Sivas lisesini bitirdi. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çalışma ve uzmanlık alanları; Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukukudur. 1992 yılından bu yana İstanbul Barosu üyesidir. Yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir. Özkurt Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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