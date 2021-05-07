Mikail Akbulut kimdir? Mikail Akbulut kaç yaşında, nereli? Mikail Akbulut biyografisi!

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Uçak Bakım Başkanlığı'nda Aviyonik Bakım Mühendisi olarak göreve başlayan Akbulut 2021 yılı itibariyle Genel Müdür (Operasyon-1) Yardımcısı olarak atanmıştır. Peki, Mikail Akbulut kimdir? Mikail Akbulut kaç yaşında, nereli? Mikail Akbulut ne iş yapıyor? Mikail Akbulut hayatı ve biyografisi nedir?

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Uçak Bakım Başkanlığı'nda Aviyonik Bakım Mühendisi olarak göreve başlayan Akbulut 2021 yılı itibariyle Genel Müdür (Operasyon-1) Yardımcısı olarak atanmıştır. Peki, Mikail Akbulut kimdir? Mikail Akbulut kaç yaşında, nereli? Mikail Akbulut ne iş yapıyor? Mikail Akbulut hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MİKAİL AKBULUT KİMDİR?

2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olan Mikail Akbulut; Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans Programını 2011 yılında tamamlamıştır. 2010 yılında, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Uçak Bakım Başkanlığı'nda Aviyonik Bakım Mühendisi olarak göreve başlayan Akbulut, 2016 yılında Dar Gövde A Bakım Müdürü olarak atanmıştır. 2018 yılında Kabiniçi Bakım Başkanlığı görevine getirilen Akbulut, 2020 yılının Aralık ayına kadar bu görevi ifa etmiş olup 2021 yılı itibariyle Genel Müdür (Operasyon-1) Yardımcısı olarak atanmıştır. Aslen Bayburtlu olan Akbulut, evli ve iki çocuk babasıdır.