Mihraç Akkuş, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Milli sporcu Mihraç Akkuş, Macaristan'da başlayan 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda 60 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonda Mihraç ilk turda maç yapmadı.

İkinci turda Hollandalı Emiel Jargin'i ipponla yenen ve çeyrek finale yükselen Mihraç, İtalyan Biagio D Angelo'ya yenildi ve repesaja kaldı.

Bu turda İspanyol Jaume Bernabeu Rico'yu ve bronz madalya müsabakasında Rus Konstantin Simeonidis'i ipponla yenen Mihraç Akkuş üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt, Kosovalı Flaka Loxha ile yaptığı bronz madalya mücadelesini altın skorda kaybetti ve beşinci oldu.

Erkekler 73 kiloda Bayram Kandemir repesajda yenildi ve sıkletinde 7'nci olurken, kadınlar 52 kiloda Zeliha Cinci, erkekler 73 kiloda Umalt Demirel ikinci tur maçlarında yenildi.

Yarın 8 sporcu tatamiye çıkacak

Şampiyonada yarın kadınlar 70 kiloda Minel Akdeniz, +78 kiloda Kübranur Esir ve Hilal Öztürk, erkekler, 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç, 90 kiloda Ahmet Çuhadar ve Ömer Kemal Aydın, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Furkan Güner tatamiye çıkacak.

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