Mihalıççık Ziraat Odasından kanatlı hayvan yetiştiricilerine destek Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Ziraat Odası tarafından kanatlı hayvan yetiştiricilerine destek sağlandı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Ziraat Odası tarafından kanatlı hayvan yetiştiricilerine destek sağlandı.

Oda tarafından 500 Amerikan hindisi, 1300 etlik civciv, 900 yumurta tavuğu, 50 horoz, 50 Pekin ördeği civcivinin dağıtımı tamamlandı.

Mihalıççık Ziraat Odası Başkanı Alper Yerlice, yaptığı açıklamada, ilçede kanatlı hayvan yetiştiriciliğini artırmak için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA