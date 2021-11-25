MİHALIÇÇIK VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN İŞBİRLİĞİ

MİHALIÇÇIK, ESKİŞEHİR (Habermetre) - Mihalıççık ilçe merkezinde bulunan Yunus Emre Caddesi üzerindeki betonarme köprü, genişletme çalışmalarının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından sıcak asfalt kaplama çalışması yapılarak sürücüler açısından güvenli hale getirildi.

Dar olan köprünün Mihalıççık Belediyesi tarafından genişletilmesi sonrası Büyükşehir Belediyesi de dolgu ve altyapı çalışmaları ile asfalt kaplama çalışmalarını yaptı.

Mihalıççık Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle yapılan çalışma sonrası Yunus Emre Caddesi kullanılabilir hale getirilerek modern bir görünüme kavuştu. Köprünün genişletilmesi sonrası trafiğin güvenli hale geldiğini belirten yol işleri yetkilileri asfalt kaplama çalışmalarında 500 tonun üzerinde asfalt kullanıldığını belirttiler.

Sürücüler yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirttiler. Dar olan köprünün genişlediğini, tehlikenin ortadan kalktığını belirten sürücüler, mağduriyetlerini gideren Mihalıççık ve Büyükşehir Belediyelerine teşekkür ettiler.

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