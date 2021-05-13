Mihalıççık'ta yangın çıkan evde hasar oluştu
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Mihalıççık'ta yangın çıkan evde hasar oluştu

Mihalıççık'ta yangın çıkan evde hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Mahmuthisar Mahallesi'nde Mehmet Emin A'ya ait evde, kahvaltı hazırlamak için yakılan ateşin bacayı tutuşturması sonucu çıktığı bildirilen yangın kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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