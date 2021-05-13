Mihalıççık'ta tek katlı ev alevlere teslim oldu
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Mihalıççık'ta tek katlı ev alevlere teslim oldu

Mihalıççık'ta tek katlı ev alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde tek katlı bir ev, bacada çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde tek katlı bir ev, bacada çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mihalıççık ilçesi Mahmuthisar Mahallesi'nde tek katlı bir evde şömine bacasından yangın çıktı. Ev sahibi Mehmet Emin A.'nın kahvaltı hazırlamak için yaktığı şöminenin bacasında yangın meydana geldi. Kısa sürede alevler binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alevlere teslim olan evde yaklaşık olarak 50 bin lira maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.

Olayla ilgili Mihalıççık Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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