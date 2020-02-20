Mihalıççık'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yunusemre Mahallesi yakınında İ.S. ile E.I'nin bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, ruhsatsız ve seri numaraları silinmiş 5 tabanca ile bu silahlara ait beşer şarjör ve mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.