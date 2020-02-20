Mihalıççık'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Mihalıççık'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:02
Mihalıççık'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'in ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yunusemre Mahallesi yakınında İ.S. ile E.I'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, ruhsatsız ve seri numaraları silinmiş 5 tabanca ile bu silahlara ait beşer şarjör ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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