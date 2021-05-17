Mihalıççık'ta otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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Mihalıççık'ta otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Mihalıççık'ta otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Ahmet Demir idaresindeki 19 TD 272 plakalı otomobil, Yunusemre Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü Demir ile araçta bulunan İbrahim Karadağ, Mehmet ve Abdurrezzak Demir yaralandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi ile Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet ve Abdurrezzak Demir'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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Mihalıççık'ta otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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