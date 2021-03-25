Mihalıççık'ta karla kaplı cadde ve sokaklar temizlendi
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Mihalıççık'ta karla kaplı cadde ve sokaklar temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mihalıççık'ta karla kaplı cadde ve sokaklar temizlendi

Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yüzünden kapanan cadde ve sokaklar belediye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu açıldı.

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Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yüzünden kapanan cadde ve sokaklar belediye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu açıldı.

İl genelinde yaklaşık iki gündür devam eden kar yağışı Mihalıççık ilçesinde cadde ve sokakların kapanmasına neden oldu. İlçe sakinlerinin mağduriyetini önlemek adına Mihalıççık Belediyesi 2 iş makinası, 1 greyder ve 20 çalışanı ile ilçe genelinde temizleme çalışmaları yaptı. - ESKİŞEHİR

Mihalıççık'ta karla kaplı cadde ve sokaklar temizlendi
Mihalıççık'ta karla kaplı cadde ve sokaklar temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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