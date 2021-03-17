Mihalıççık'ta kar şaşkınlığı

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde bulunan yerleşim yerlerinde yaklaşık bir hafta sonra yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Eskişehir şehir merkezine en son 1 Mart 2021 tarihinde yağan kar, Mihalıççık ilçesinde aralıklarla yağmaya devam ediyor. En son yaklaşık bir hafta önce beyaz örtüyle kaplanan ilçeye, dün gece geç saatlerde yeniden kar yağmaya başladı. İlçe sakinleri yeniden beyaz bir güne merhaba dedi. Yer yer kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçede, hava sıcaklığı özellikle gece geç saatlerde sıfırın altında seyretti. Yağan karla birlikte sabah erken saatlerde etkili olan sis, görüş mesafesi oldukça düşürürken, sürücüler bu durumdan olumsuz yönde etkilendi. Öte yandan kardan sonra çiseleyen yağmur karın kısmen erimesine neden oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı