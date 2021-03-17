Mihalıççık'ta kar şaşkınlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mihalıççık'ta kar şaşkınlığı

17.03.2021 12:14 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:18
Mihalıççık'ta kar şaşkınlığı

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde bulunan yerleşim yerlerinde yaklaşık bir hafta sonra yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde bulunan yerleşim yerlerinde yaklaşık bir hafta sonra yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Eskişehir şehir merkezine en son 1 Mart 2021 tarihinde yağan kar, Mihalıççık ilçesinde aralıklarla yağmaya devam ediyor. En son yaklaşık bir hafta önce beyaz örtüyle kaplanan ilçeye, dün gece geç saatlerde yeniden kar yağmaya başladı. İlçe sakinleri yeniden beyaz bir güne merhaba dedi. Yer yer kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçede, hava sıcaklığı özellikle gece geç saatlerde sıfırın altında seyretti. Yağan karla birlikte sabah erken saatlerde etkili olan sis, görüş mesafesi oldukça düşürürken, sürücüler bu durumdan olumsuz yönde etkilendi. Öte yandan kardan sonra çiseleyen yağmur karın kısmen erimesine neden oldu. - ESKİŞEHİR

Mihalıççık'ta kar şaşkınlığı
Mihalıççık'ta kar şaşkınlığı
Mihalıççık'ta kar şaşkınlığı
Mihalıççık'ta kar şaşkınlığı
Mihalıççık'ta kar şaşkınlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Deniz Çakır Hülya Avşar Aleyna Tilki Ayşegül Çınar
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Caner Erkin Halis Özkahya Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mihalıççık'ta kar şaşkınlığı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:18:31. #1.16#
title