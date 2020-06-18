Mihalıççık'ta dolu yağışı şaşırttı Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı bazı köylerde yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan ve zeminde 15 santimetre kalınlığa kadar ulaşan dolu yağışı nedeniyle sel oluştu ve tarım ürünleri zarar gördü.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı bazı köylerde yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan ve zeminde 15 santimetre kalınlığa kadar ulaşan dolu yağışı nedeniyle sel oluştu ve tarım ürünleri zarar gördü.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Gürleyik ve Dinek mahalleleri civarına dün gece saatlerinde yaklaşık 1 saat boyunca dolu yağdı. Uzun süre etkili olan dolu yağışı zeminde 15 santimetre kalınlığa kadar ulaştı, sel oluştu. Dolu yağışından dolayı; domates, fasulye, salatalık, biber, mısır, kiraz, kayısı ve elma gibi birçok tarım ürünü zarar gördü. Meyve ve sebze üreticileri büyük oranda zarar ederken, üretim yapan yaklaşık 90 ailenin zor durumda kaldığı öğrenildi. Ürünlerini dolu vuran yöre halkı yardım bekliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA