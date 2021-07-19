Mihalıççık'ta çalılık alanda etkili olan yangın söndürüldü
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Mihalıççık'ta çalılık alanda etkili olan yangın söndürüldü

Mihalıççık'ta çalılık alanda etkili olan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uşakbükü Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, tarlasındaki plastik atıkları toplayıp imha etmek için yakmasının ardından başladığı iddia edilen yangın, çalılık alanda etkili oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediyeye bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma görevlileri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangın nedeniyle 6 dönüm çalılık alan zarar gördü.

Tarla sahibi hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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