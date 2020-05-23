Mihalgazi ilçesinde yol onarım çalışmaları
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Mihalgazi ilçesinde yol onarım çalışmaları

Kış mevsiminde hava şartları nedeniyle bozulan Mihalgazi-Eskişehir kara yolunda bakım ve onarım sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Mihalgazi ilçesinde yol onarım çalışmaları
23.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:12

Kış mevsiminde hava şartları nedeniyle bozulan Mihalgazi-Eskişehir kara yolunda bakım ve onarım sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış ayında bozulan fiziki ömrünü tamamlayan kara yollarına Karayolları ekipleri tarafından sıcak asfalt çalışması yapıldığını söyledi.

Bazı bölgelerin yama çalışmasıyla yenilendiğini ifade eden Akgün, "Böylece yollarımızın bozuk satıh ve çukurlardan tamamen temizleyerek kullanışlı hale getiriliyor. İlçemden Eskişehir'e bağlantı yolumuzu her zaman bakım ve onarımını yaparak özverili çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı Eskişehir Karayolları 46 Şube Şefliğine ve ekiplerine teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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