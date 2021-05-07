Mihalgazi ilçesinde seralarda yetişen semizotunun hasadına başlandı
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Mihalgazi ilçesinde seralarda yetişen semizotunun hasadına başlandı

Mihalgazi ilçesinde seralarda yetişen semizotunun hasadına başlandı
Anadolu Ajansı / Atilla Ünal - Haberler | Güncel

Mihalgazi ilçesinde nisan ayı başlarında seralara ekilen semizotunun ilk hasadı yapılmaya başlandı.

Mihalgazi ilçesinde nisan ayı başlarında seralara ekilen semizotunun ilk hasadı yapılmaya başlandı.

İlçede çiftçilikle uğraşan Orhan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisanda serasına ektiği semiz otlarının mayıs ayının gelmesiyle yetiştiğini belirterek, semiz otunun yetişme süresinin yaklaşık 1 ay olduğunu kaydetti.

Işık, yetişen semiz otlarının bir dönümlük serasında hasadına başladıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

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