Mihalgazi'de yağıştan zarar gören yollar onarılıyor
Mihalgazi ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle zarar gören yollar onarılıyor.
Mihalgazi ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle zarar gören yollar onarılıyor.
İlçede dün yaşanan sağanak, Mihalgazi'yi Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlayan kara yolunda hasara neden oldu.
Bölgeye giden Mihalgazi Belediyesi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolu trafiğe açarak onardı.
Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle taşan derelerden gelen sel sularının bahçe ve seralara zarar verdiği görüldü.
Kaynak: AA
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