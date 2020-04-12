Mihalgazi'de Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı
Mihalgazi Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.
12.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:50
Mihalgazi Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri Mihalgazi ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların ekmek ve ilaç taleplerini yerine getiriyor.
Yasağın ilk günü ilçede yaklaşık 2 bin 500 ekmeği vatandaşlara ulaştıran ekipler, bugün de çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA