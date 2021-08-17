MİHALGAZİ'DE SİNEMA KEYFİ
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MİHALGAZİ'DE SİNEMA KEYFİ

MİHALGAZİ'DE SİNEMA KEYFİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu açık hava sinema geceleri etkinliği haftaya Mihalgazi'deki film gösterimi ile başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu açık hava sinema geceleri etkinliği haftaya Mihalgazi'deki film gösterimi ile başladı.

Mihalgazi ilçesinde yaşayan sinemaseverler film gösterimine yoğun ilgi gösterdi. Maske ve mesafe kurallarına dikkatle uyarak düzenlenen etkinlikte 'Bizim İçin Şampiyon' filmi izlendi. 12 kırsal ilçede izlenecek olan film bu hafta 17 Ağustos Salı günü Mihalıççık, 18 Ağustos Çarşamba Sivrihisar ve Kaymaz, 19 Ağustos Perşembe günü ise Alpu ve Bozan'da devam edecek. Saat 21. 00'de başlayacak olan film gösterimleri, sinema salonu olmayan ilçelerde açık havada yaz akşamlarını renklendirmeye devam edecek.

Kaynak: Habermetre

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