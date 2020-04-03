Mihalgazi'de maske üretimine başlandı
Mihalgazi Kaymakamlığı, Mihalgazi Belediyesi ve Mihalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle maske üretimine başlandı.
03.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:20
Mihalgazi Kaymakamlığı, Mihalgazi Belediyesi ve Mihalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle maske üretimine başlandı.
Mihalgazi Halk Eğitim Merkezi dikiş atölyesinde başlatılan çalışma ile ilçedeki tüm kamu kurumu çalışanlarının kullanmasına yönelik maske üretimi gerçekleştiriliyor.
Maskelerin ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara dağıtımının önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.
Kaynak: AA