Mihalgazi'de maske üretimi devam ediyor

Mihalgazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan maske üretimi devam ediyor.

Mihalgazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan maske üretimi devam ediyor.

Halk eğitim merkezinin dikiş atölyesinde üretilen maskeler paketlenerek dağıtıma hazır hale getiriliyor.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar 10 bin adet maske üretildiğini belirterek, bunların kamu personeli ile esnaf ve vatandaşlara dağıtıldığını söyledi.

Akgün, belediyenin vatandaşların maske ihtiyacını karşılamaya devam edeceği kaydetti.

Kaynak: AA