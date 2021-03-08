Mihalgazi'de Korona virüs denetimi
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Mihalgazi'de Korona virüs denetimi

08.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:35
Mihalgazi'de Korona virüs denetimi

Eskişehir Mihalgazi ilçesinde Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimler yapıldı.

Eskişehir Mihalgazi ilçesinde Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Haftalık Tematik Denetim Genelgesine istinaden ilçede bulunan kaplıca, pansiyon, otel gibi konaklama tesisleri ile piknik alanları, Mihalgazi Kaymakamlığınca oluşturulan İşyeri, Belediye ve Esnaf Odası ekipleri tarafından denetlendi. Ayrıca diğer bir denetim ekibi ise ilçede bulunan lokanta, pastane, kahvehane, kıraathane gibi yeme içme yerlerini denetledi.

Denetim sırasında virüse karşı tedbirli olması gerektiği anlatan ekip, kurallara uymayanlara ise uyarıda bulundu. - ESKİŞEHİR

Mihalgazi'de Korona virüs denetimi
Mihalgazi'de Korona virüs denetimi
Mihalgazi'de Korona virüs denetimi
Mihalgazi'de Korona virüs denetimi
Mihalgazi'de Korona virüs denetimi
Mihalgazi'de Korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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