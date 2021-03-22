Mihalgazi'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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Mihalgazi'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

22.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:18
Mihalgazi'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarıılıca Mahallesi'nde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen U.Ç. ile E.E'yi yakaladı.

Ekipler, define aramada kullanılan 2 dedektör, 2 altın arama çubuğu ile kazı ekipmanları ele geçirdi.

Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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