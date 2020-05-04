Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'i ziyaret etti

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Başdeğirmen kabulünde, Mihalgazi ilçesinde gerçekleştirilecek her projeye ellerinden geldiğince destek sağlayacaklarını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca, Başdeğirmen ahşap oyma sanatı ile lavanta çiçeğinin buluştuğu tabloyu Akgün'e hediye etti. Akgün de ilçede dokunan peşkiri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e verdi.

Kaynak: AA