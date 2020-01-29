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Miha Zajc için İtalya seferi

Fenerbahçe transfer gerçekleştirmek için büyük mesai harcıyor.

29.01.2020 08:33 | Son Güncelleme: 29.01.2020 08:33
Miha Zajc için İtalya seferi

Fenerbahçe transfer gerçekleştirmek için büyük mesai harcıyor.


Başkan , Miha Zajc'ın Brescia'ya transferini hızlandırmak için dün 'ya gitti.


Transfer döneminin biteceği 31 Ocak'a kadar mali açılımları değerlendirmek isteyen yönetim, bununla birlikte Lisans Kurulu'nun karşısına yeni argümanlarla çıkmak için çalışıyor.


Ayrıca mali işlerine bakan yöneticiler, finansal yapılandırma için de yeni bir bankayla görüştü.


Kaynak: Hürriyet

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