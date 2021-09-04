Miguel Crespo kimdir? Miguel Crespo kaç yaşında, mevkisi ne?
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Miguel Crespo kimdir? Miguel Crespo kaç yaşında, mevkisi ne?

Miguel Crespo kimdir? Miguel Crespo kaç yaşında, mevkisi ne?
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Fenerbahçe, Estoril Praia forması giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Peki, Miguel Crespo kimdir? Miguel Crespo kaç yaşında, mevkisi ne?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi. Peki, Miguel Crespo kimdir? Miguel Crespo kaç yaşında, mevkisi ne?

MİGUEL CRESPO KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Eylül 1996 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kaç yaşında: 24 yıl yaşında

Nereli: Lyon Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Boy: 1,85 m

Mevki: Orta saha - Merkez orta saha

Miguel Crespo da Silva, G.D. Estoril Praia'da orta saha oyuncusu olarak oynayan Fransız profesyonel bir futbolcudur.

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