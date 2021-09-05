Miguel Crespo İstanbul'a geldi
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Miguel Crespo İstanbul'a geldi

Miguel Crespo İstanbul'a geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi.

Transfer döneminin tamamlanmasına günler kala Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığı Miguel Crespo'yu İstanbul'a getirdi. İstanbul Havaalanı'na gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncuyu, sarı-lacivertli kulüp temsilcileri karşıladı. Crespo'nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Miguel Crespo, daha önce Portekiz Ligi'nde Feirense, Neves ve Merelinense formaları giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
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Miguel Crespo İstanbul'a geldi - Haberler Spor
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