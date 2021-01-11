Migros ve Espor Kulüpler Birliği gençler için 2021'de de birlikte

Espor Kulüpler Birliği ile Birliğin ilk resmi sponsoru Migros, iki yıllık anlaşmasını bir yıl daha uzatarak gençler için el ele vermeye devam edecek.

Espor Kulüpler Birliği ile Birliğin ilk resmi sponsoru Migros, iki yıllık anlaşmasını bir yıl daha uzatarak gençler için el ele vermeye devam edecek.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Şirket, gençlere yaptığı yatırımı artırarak sürdürüyor.

Esporu temsil eden kulüplerin 2017 yılında kurmuş olduğu Espor Kulüpler Birliği'nin ilk resmi sponsoru olan Migros, desteğine yeni yılda da devam ediyor.

Migros ve Espor Kulüpler Birliği yaptıkları 2 yıllık sözleşmeyi yenileyerek bu seneye de taşıma kararı aldı. Anlaşma kapsamında kulüpler bu sene de formalarında ve iletişim çalışmalarında Migros'a yer verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Marka İletişimi ve CRM Direktörü Kına Demirel, kuruldukları günden bu yana müşterilerinin memnuniyeti için öncü çalışmalara imza attıklarını ve trendleri yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmeyle birlikte bu alanda yükselen değerlere de çalışmalarımız kapsamında öncelik tanıyoruz. Geleceğimiz olan gençler için yaptığımız her çalışma bizim için farklı bir anlam taşıyor. Türkiye'de ve dünyada özellikle gençlerin takip ettiği espor alanında ülkemizin önde gelen kuruluşu Espor Kulüpler Birliği ile son 3 senedir iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Espor Kulüpler Birliği'nde yer alan takımların değerli oyuncularının da Migros aracılığıyla sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunabilmek bizim için çok kıymetli. Bunun yanında espor ekosisteminin büyümesine ve gelişmesine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz sene espor.migros.com.tr adresimiz üzerinden turnuvalar düzenlemeye başladık. Oyunseverler tarafından ilgiyle karşılanan dikkat çekici turnuvalar ve ödüllü etkinliklerle 2021 yılında da espor konusunda birçok ilke imza atmaya devam edeceğiz."

Türkiye'de 30 milyon oyuncu var

Espor Kulüpler Birliği Başkanı Sina Afra ise espor kulüplerinin ve lisanslı esporcularının hukuki düzeyde korunması ve haklarının savunulması, esporun daha iyi yerlere gelebilmesi ve gelişimi için tüm espor takımlarıyla iş birliğinde bulunduklarını ifade etti.

Afra, "Sponsorlarımızın desteği ile esporun geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Migros ile iletişimimizin ne kadar sağlam temeller üzerine konulduğu anlaşmanın devamı ile kanıtlanmış oldu. 3 yıldır verdikleri destek bizi hem onurlandırıyor hem de mutlu ediyor. Zorlu pandemi günlerinde bizi yalnız bırakmayan, ilk yılımızdan itibaren en önemli destekçilerimizden biri olan Migros'a, Türk esporuna gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyor ve birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum."değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, tüm zamanların en hızlı büyüyen spor dalı olan esporun 2021 yılı sonunda yaklaşık 650 milyon takipçisi olacağı, gelirlerinin ise global bazda 1,8 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

30 milyonu aşkın oyuncusu bulunan Türkiye, espor ile direkt ilgilenen 4,5 milyon kişi, dönemsel olarak ilgi gösteren 13 milyonu aşkın kişi ile esporun dünya arenasındaki major ülkelerinden biri olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip