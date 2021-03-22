Migros'un kalite sertifika sayısı 40'a ulaştı

Migros; pek çok alanda aldığı, kaliteye, çevreye, sağlığa ve güvenliğe verdiği önemi tescil eden sertifikalarıyla sektörüne öncülük etmeye devam ediyor.

Migros; pek çok alanda aldığı, kaliteye, çevreye, sağlığa ve güvenliğe verdiği önemi tescil eden sertifikalarıyla sektörüne öncülük etmeye devam ediyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışını, birçoğu sektörde ilk olan kalite belgeleriyle tescil ettiriyor.

Gıda güvenliğinden müşteri memnuniyetine, iş sağlığı ve güvenliğinden yeşil ofis çalışmalarına, iyi tarım uygulamalarından çevre yönetimine kadar birçok farklı alandaki çalışmalarıyla sektörün en çok kalite yönetim belgesine sahip şirketi konumunda olan Migros'un toplam sertifika sayısı 40'a ulaştı.

Migros ayrıca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında üretim tesisleri, seçilmiş dağıtım merkezleri, satış mağazaları, ofisleri ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve uygulamalarla TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet/Üretim Belgesi de alarak sektöründe bir ilke daha imza attı.

Şirket, küresel salgınla mücadele kapsamında TSE tarafından belirlenen tüm kriterleri başarıyla tamamlayarak 40. belgesini Gebze Dağıtım Merkezi Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile şirket bünyesine kazandırdı. Gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayan Migros, geleceğin perakendesine bugünden hazır olduğunu bir kez daha gösterdi.

Migros; mağazaları, dağıtım merkezleri, et üretim tesisleri, toptan depoları ve tüm departmanlarında uyguladığı süreçleriyle TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesinin yeni versiyonuna geçişine, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin yenilenmesine, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerinin ise devamlılığına hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan