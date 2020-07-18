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Migros Toptan'dan turizm sektörüne güven desteği

Migros Toptan, turizm sektörünün canlanması, müşterilerinin güven duymasına katkı sağlamak amacıyla Gıda Güvenliği Derneği tarafından onaylı "Gıdada Hijyen İyi Gelecek" isimli online seminerleri düzenleyecek.

Migros Toptan'dan turizm sektörüne güven desteği
18.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:09

Migros Toptan, turizm sektörünün canlanması, müşterilerinin güven duymasına katkı sağlamak amacıyla Gıda Güvenliği Derneği tarafından onaylı "Gıdada Hijyen İyi Gelecek" isimli online seminerleri düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros Toptan, gönüllülük esasına dayalı olarak hazırladığı seminerleri "Gıda Zincirinde Hijyen Önlemleri ve Kovid-19 ile Mücadele" ve "Gıda Atığı ve Gıda Atığının Azaltılması" olmak üzere 2 ana başlıkta verecek.

Turizm ve yeme-içme sektöründeki dernekler ve işletmelerin yönlendirmesiyle katılımcılara ulaşan seminerler isteyen tüm işletmelere açık ve ücretsiz olarak veriliyor.

"Gıda Zincirinde Hijyen Önlemleri ve Kovid-19 ile Mücadele Semineri" konaklama tesislerinde hijyen uygulamalarının en üst seviyeye ulaşmasına katkıda bulunmayı, gıda zincirinde müşteriye sunum dahil olmak üzere riskleri azaltmayı ve çalışanların bilgisini arttırmayı, Kovid-19 özelinde alınması gereken önlemlerin, uygulamalarla ilgili bilinç farkındalığının en üst seviyeye çıkarılmasını hedefliyor.

Bununla birlikte turizm ve yeme içme sektöründe gıda atıklarının azaltılabilmesi ve gıda israfının önlenmesi için çalışanlarda farkındalığın artırılması ve döngüsel ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.

Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörlüğü'nün sektörde tecrübeli gıda mühendisleri tarafından verilen seminerlerde, Kovid-19 dönemine uygun özel önlemler ve alınacak tedbirler anlatılıyor.

Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği tehdit eden küresel bir sorun haline gelen, gıda kaybının ve israfının azaltılması konusundaki seminer başlığını ise Migros'un çözüm ortaklarından olan Fazla Gıda firmasının yetkili uzmanları veriyor.

Mevsimsel olarak öncelikli Ege ve Akdeniz bölgelerindeki turizm şirketleri olmak üzere her bölgeye ayrı planlanan online seminerlerde mutfak ekibinden satın alma ekiplerine, kalite ekiplerinden üst düzey yöneticilere kadar, uzmanlıklarına göre farklı modüllerde içerikler yer alıyor.

Online seminerlere katılanlara katılım belgesi verileceği gibi, online olarak uygulanacak değerlendirme sonucunda başarılı olan katılımcılara Gıda Güvenliği Derneği Onaylı Başarı Belgesi takdim edilecek.

Kaynak: AA

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