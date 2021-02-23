Migros TikTok'a rekor etkileşimle girdi
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Migros TikTok'a rekor etkileşimle girdi

23.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:37
Migros TikTok'a rekor etkileşimle girdi

Migros, Reyon Savaşları Challenge projesiyle girdiği TikTok'ta ilk saatte dünya rekoru kıran markalar arasında yer aldı.

Migros, Reyon Savaşları Challenge projesiyle girdiği TikTok'ta ilk saatte dünya rekoru kıran markalar arasında yer aldı.

Migros'un açıklamasına göre, şirket, TikTok ajansı H2O United imzalı projede dünyada ilk defa fenomenler arası performans yarışması düzenlendi.

"Reyon Savaşları Challenge" adlı proje kapsamında, gruplar halinde özel dans koreografileri hazırlayarak performanslarını sergiledikleri videoları hesaplarında paylaşan TikTok fenomenleri, takipçilerini bu gönderileri beğenmeye ve Migros TikTok hesabını takip etmeye davet etti. Yarışma sonunda ise kazanan grubun takipçilerinin 15 bin TL değerinde Money ödülünün sahibi olacağı duyuruldu.

Dans performanslarının mecraya özgü efektlerle birleştirildiği videoların paylaşıldığı proje ile ilk 48 saatte 130 bin takipçi kazanan Migros, 6,7 milyon video yorumu ve yüzde 74 etkileşim oranıyla TikTok'ta dünya rekoru kıran markalardan biri oldu.

"Region First" kullanım ve SuperLike reklam modeli kullanımı gerçekleştirilen projede, her beğenide ekranlar Migros logosu ile donatıldı. Proje sonunda ise kazanan fenomen ve ekibinin takipleri, 15 bin TL değerindeki Money ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, "barış kazandı" mesajıyla tüm grupların destekçilerine de hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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