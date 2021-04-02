Migros'tan yüzde 40'a varan tasarruf sağlayan ramazan paketleri
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Migros'tan yüzde 40'a varan tasarruf sağlayan ramazan paketleri

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Migros'tan yüzde 40'a varan tasarruf sağlayan ramazan paketleri

Migros, yüzde 40'a varan oranlarda indirim imkanı sağlayan 3 farklı ramazan paketi hazırladı.

Migros, yüzde 40'a varan oranlarda indirim imkanı sağlayan 3 farklı ramazan paketi hazırladı.

Migros'un açıklamasına göre, Ramazan ayını bütçe dostu kampanyalarla karşılayan şirketin yüzde 40'a varan tasarruf sağlayan ramazan paketleri, 60 yaş üstü müşterilere öncelikli ve ücretsiz teslim ediliyor.

Şirket, "iyilik kartlarıyla" ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla yardımda bulunabilme imkanı sunarken, Money Bonus kredi kartıyla tek seferde 100 TL ve üzeri alışverişler yapanlar, ramazan paketlerine yüzde 25 indirimli sahip olabiliyor.

Migros'un, paketli temel gıda ürünlerinden oluşan ramazan paketleri avantajlı fiyat ve zengin içerik sunuyor. Ramazanda ihtiyaçlarını tek tek almak yerine, ramazan kolisi alan Migros müşterileri ciddi tasarruf sağlıyor. Migros, 13 üründen oluşan bereket paketini 59,90 TL, 22 ürün bulunan lezzet paketini 99,90 TL ve 31 ürünün yer aldığı ziyafet paketini 134,90 TL'lik avantajlı fiyatlardan müşterilerine sunuyor.

HediyeM kartla sofralar zenginleşecek

Ramazan ayında başkalarının sofralarına da lezzet ve bereket katmak isteyen müşteriler, Migros mağazalarında bulunan HediyeM kartlara kasalardan tek seferde en az 5 TL, en fazla 500 TL yükleyerek diledikleri kişilere hediye edebiliyor.

Migros mağazalarında tekel ürünleri haricinde tüm alışverişlerde geçerli HediyeM kartlar, tekrar doldurularak kullanılabiliyor. Ayrıca dileyen müşteriler www.hediyemkart.com adresinden dijital olarak E-hediyeM kod ürünü satın alarak diledikleri kişilere gönderebiliyorlar.

Migros, Kızılay iş birliğiyle ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen yardımseverler için de alternatif sunuyor.

Migros kasalarından tek seferde en az 50 TL, en fazla 500 TL yüklenen İyilik Kartları ile bağış yapılabiliyor. Ayrıca tutarın yüzde 5'i kadar Migros'tan da iyilik katkısı ekleniyor. Kızılay tarafından ulaştırılan İyilik Kartları ile ihtiyaç sahipleri tekel ürünleri ve altın alımları hariç tüm Migros mağazalarından tek seferde tüm alışverişlerini yapabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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