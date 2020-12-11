Migros'tan yılbaşı sepetleri
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Migros'tan yılbaşı sepetleri

11.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:26
Migros'tan yılbaşı sepetleri

Migros'un yeni yıla özel olarak hazırladığı 2 farklı yılbaşı paketi Klasik Kutu ve Butik Sepet'te; kuruyemişten cipse, bisküviden çikolataya, içecekten sakıza kadar yılbaşı akşamının en keyifli atıştırmalıkları cazip fiyatlarla yer alıyor.

Migros'un yeni yıla özel olarak hazırladığı 2 farklı yılbaşı paketi Klasik Kutu ve Butik Sepet'te; kuruyemişten cipse, bisküviden çikolataya, içecekten sakıza kadar yılbaşı akşamının en keyifli atıştırmalıkları cazip fiyatlarla yer alıyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, market, sevdikleriyle birlikte yeni yıla keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için özel yılbaşı paketleri hazırladı. Migros'un yılbaşı paketleri, iki farklı alternatifle Migros müşterileri için raflardaki yerini aldı.

Migros'un atıştırmalık ve içeceklerle donattığı Klasik Kutu ve Butik Sepet'te; cipsten kuruyemişe, kahveden çaya, bisküviden şekerlemeye, çikolatadan sakıza, gazlı-gazsız içeceklerden peçeteye kadar birçok ürün çeşidi yer alıyor. Migros müşterilerinin keyfini katlayacak Klasik Kutu 84,90 TL, Butik Sepet ise 124,90 TL'ye satışa sunuluyor. Böylece ürünlerin tek tek alınmasına göre yüzde 40'a varan avantaj sağlanmış oluyor.

Migros'un yılbaşı için özel olarak hazırladığı Klasik Kutu ve Butik Sepet paketlerindeki ürünler indirimli fiyatlarla paket içinde yer alırken, kutu ve sepet Migros müşterilerinin günlük yaşamlarında da kullanabilmesi adına ücretsiz olarak sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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