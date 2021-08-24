Migros'tan yapılan kırtasiye alışverişleri eğitimin geleceğine katkı sağlıyor

Migros, 26 Ağustos-22 Eylül'de yapılan 200 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinin bir kısmını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) eğitimin geleceğini desteklemek amacıyla bağışlıyor.

Migros, 26 Ağustos-22 Eylül'de yapılan 200 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinin bir kısmını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) eğitimin geleceğini desteklemek amacıyla bağışlıyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin okulda ihtiyaç duyabileceği malzemeleri, 376 farklı kalite kontrol kriterinden geçtikten sonra raflarına taşırken, Türkiye'nin 81 ilindeki mağazalarında, 700'ü aşkın ürün seçeneğini uygun fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

Bu kapsamda "anlamlı" bir iş birliğine de imza atan Migros, TEGV'e yapacağı bağışla eğitimin geleceğine katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Migros olarak çocukların eğitim hayatına destek olabilmek için tüm gayretlerini ortaya koyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece 2021 yılında sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak 4 binden fazla çocuğun gelişimine aracı olduk. Bu eğitim-öğretim döneminde de çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak üzere yeni bir projeyi hayata geçirdik. Okula dönüş heyecanının yaşandığı bugünlerde, TEGV ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında çocuklarımızın hayatına iyilikle dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mağazalarımızdan yapılan kırtasiye alışverişlerinin belirli bir oranını TEGV'e bağışlayarak çocuklarımızın eğitimine destek vereceğiz. Bu kapsamda tüm müşterilerimizi bu kıymetli projenin bir parçası olmaya ve eğitimin geleceğine katkıda bulunmaya davet ediyoruz."

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise bu tür iş birlikleri ile geniş kitlelere ulaşarak çocuklara eğitim desteği verdiklerini, geleceği emanet edecekleri nesillerin nitelikli ve donanımlı yetişmelerine vesile olduklarını aktararak, "Salgın nedeniyle uzunca bir süredir çocuklarımıza dijital etkinliklerimizle ulaşabildik. Yurt genelindeki 59 noktamızda çok özlediğimiz çocuklarımızı gönüllülerimizle birlikte yüz yüze etkinliklerimizle kucaklamaya hazırlanıyoruz. Migros ile gerçekleştirdiğimiz bu kampanya ile daha fazla ihtiyaç sahibi çocuğumuzun nitelikli eğitime erişebilecek olması bizi çok heyecanlandırıyor. Migros'a ve kampanyaya katılan değerli müşterilerine bu anlamlı iş birliği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Migros'ta okul çantaları 21 TL'ye hazırlanıyor

Migros'ta kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kalem çantası, 80 yapraklı defterin yer aldığı okul çantası ortalama 21 TL'ye hazırlanırken, onlarca farklı renk ve model seçeneği bulunan sırt çantaları 24,95 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Desenleri ile çocukların beğeneceği defterler ise 1,50 TL'den başlayan fiyatlarıyla raflarda yerini alıyor.

Migros'ta, okulda ihtiyaç duyulan tüm malzemeler ekonomik fiyatlarla sunulurken, her dönemde farklı kampanyalarla da müşterilere ek faydalar yaratılıyor. Kırtasiye grubunda sadece Migros'ta bulunan ürünlere geniş yer verilirken, öğrenciler School Time ve KulinArt markalı ürünlerin yer aldığı onlarca ürüne de sadece Migros mağazalarından ulaşabilecek.

Ayrıc,a çocukların okul eğitiminde destek amaçlı ihtiyaç duyduğu Samsung Tab A 8 SM-T290 32GB WiFi tablet 1.199 TL yerine 999 TL, Alcatel Smart Tab 7" 16 GB siyah tablet 639 TL yerine 499,90 TL, Samsung 32 GB WiFi tablet 1.099 TL yerine 999 TL, HP Deskjet 2720 WiFi Fotokopi Tarayıcı Yazıcı 599,90 TL yerine 449,90 TL, Everest SM-804 USB Kablosuz Mouse 29,90 TL yerine 23,90 TL'den satışa sunuluyor.

Okulda ihtiyaç duyulan tüm ürünlerde indirim fırsatı

4 farklı renk seçeneği ile Wood sırt çantası 54,9 TL yerine 34,90 TL, Brick Bag tek gözlü kalem çantası 9,50 TL yerine 5,90 TL, Wide beslenmeli ilkokul çantası 74,50 TL yerine 44,90 TL, Meteksan A4 dikişli 96 yaprak defter 9,90 TL yerine 5,90 TL, Kulinart PP kapak 35x50 cm 20 yaprak resim defteri 14,90 TL yerine 8,90 TL, Ark çantalı 17 çeşit 70 parça okul seti 49,90 TL yerine 34,90 TL, Faber Castell Party 4'lü kurşun kalem 10,50 TL yerine 8,90 TL, Globox 500 ML alüminyum matara 47,95 TL yerine 37,95 TL, Pritt 12'li keçeli boya kalemi 13,90 TL, Pritt parmak boya 29,50 TL, School Time şeffaf renkli rulo kaplık 1,90 TL yerine 0,95 TL, Kulinart 3'lü renkli silgi 4,50 TL yerine 2,90 TL, FLY 50*70 cm fon kartonu 12,90 TL yerine 9,90 TL, Kulinart çıtçıt dosya 1,90 TL yerine 1 TL'lik fiyatlarıyla Migros'ta yer alıyor.

Migros raflarındaki tüm kırtasiye ürünleri 376 farklı kontrolden geçiyor

Üretimden tüketime kadar uzanan Kalite ve Ürün Güvenliği Sistemi'nin tüm gereklerini çocukların yıl boyu kullanacakları kırtasiye ürünlerinde de yerine getiren Migros'un, satışa sunduğu tüm kırtasiye ürünleri, "Migros Kırtasiye Ürünleri Kalite Standartları" çerçevesinde 376 farklı kalite kontrol aşamasında denetleniyor.

Migros'un satışa sunduğu kırtasiye ürünlerinin hepsi uluslararası standartlar çerçevesinde PAH, fitalat, kadmiyum, alerjen-kanserojen boyar maddeler, formaldehit, nikel, azo boyar maddeler ve ağır metaller içermemesi için pek çok test aşamasından geçiriliyor.

Etiketlerin yasal gerekliliklere uygunluğu kontrol edilirken, tedarikçi firmalardan da ürünlere ait analiz raporları alınıyor. Tüm bu incelemelerin sonucunda Migros, sadece güvenilir ürünleri raflarına taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt