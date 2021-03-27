Migros'tan Tarsus'a ilk bulvar üzeri mağaza
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Migros'tan Tarsus'a ilk bulvar üzeri mağaza

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Migros'tan Tarsus'a ilk bulvar üzeri mağaza

Migros, Mersin'in Tarsus ilçesindeki 7'nci mağazasını Kardeş Şehirler Langen Bulvarı'nda açtı.

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Migros, Mersin'in Tarsus ilçesindeki 7'nci mağazasını Kardeş Şehirler Langen Bulvarı'nda açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Tarsus İstasyon MM Migros", Migros'un ilçede bulvar üzerinde yer alan ilk büyük mağazası oldu.

Türkiye'nin 81 ilinde tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına hızla cevap verebilen ürün portföyüyle 67 yıldır hizmet veren Migros, Tarsus'taki bulvar üzeri ilk büyük mağazasını açarak ilçede 7 mağazaya ulaştı.

Mart ayında hizmete açılan mağaza, Kardeş Şehirler Langen Bulvarı'nda, tren istasyonu yanında yer alıyor.

Haftanın 7 günü, 09: 00-22: 00 saatleri arasında hizmet verecek olan Tarsus İstasyon MM Migros mağazası bin metrekarenin üzerindeki satış alanı ile müşterilerine hızlı ve kolay alışveriş imkanı sağlıyor.

Zengin çeşitli taze ürün gruplarının sağlıklı ve hijyenik koşullarda satışa sunulduğu mağazada; kasap, şarküteri, balık ve M Fırın reyonlarının yanı sıra, sebze meyve, kuru gıda, kozmetik ve züccaciye reyonları bulunuyor. Bölge halkının tüm temel ihtiyaçlarını karşılayan mağazada 15 bin çeşit ürün satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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