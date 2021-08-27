Migros'tan kooperatiflere destek

Güçlü üretici ve kazançlı tüketici için kooperatifleşmeye yıllardır yatırım yapan Migros, Yenişehir Belediyesi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile birlikte geliştirdiği "Kooperatiflerin Pazarlama Kapasitesini Geliştirme" projesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Bursa Eskişehir...

Güçlü üretici ve kazançlı tüketici için kooperatifleşmeye yıllardır yatırım yapan Migros, Yenişehir Belediyesi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile birlikte geliştirdiği "Kooperatiflerin Pazarlama Kapasitesini Geliştirme" projesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) 2021 yılı Kırsal Kalkınma Mali Programları kapsamında destek almaya layık görüldü.

Migros açıklamasına göre, "Kooperatiflerin Pazarlama Kapasitesini Geliştirme" projesi kapsamında çiftçiler, yerel yönetimlerin desteğiyle ürünlerini kendi kurdukları kooperatif çatısı altında aracısız olarak ve değerinde pazarlama imkanına sahip olacak. Kooperatiflerin kurumsal ve ekonomik olarak gelişmesini de destekleyen projede kooperatif üyeleri, zirai üretim ve pazarlama gibi konularda eğitim alarak kurumsallaşma fırsatı yakalayacak. Projede Çelebi, Köprühisar, Hayriye, İncirli ve Çayırlı tarımsal kalkınma kooperatifleri desteklenecek.

Proje kapsamında kooperatifler için fayda sağlayan birçok faaliyet gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü tarafında düzenlenen "Üretici Örgütü Belgesi" verilen kooperatiflere, Yenişehir Belediyesi'ne bağlı Yaş Sebze Meyve Toptan Ticaret Alanı'ndaki 5 adet deponun bakım ve onarım çalışmaları yapılarak kooperatiflere ayrıldı. Küçük ölçekli ön soğutma deposu ortak kullanıma sunulmak üzere hazırlanırken, konveyör sistemli ürün işleme tezgahı ise her kooperatifin deposu için ayrı olarak tahsis edildi. Her kooperatif için satış yapılacak pazar, ürün tedariki ve depo içi işleyişi koordine edecek danışman görevlendirildi.

Türkiye'de kooperatifleşmenin destekçilerinden Migros, bugüne kadar Yenişehir belediyesinin öncülük ettiği BEBKA projesi içerisinde S.S. Çelebi Köyü Kooperatifi'nden 100 tonu aşkın ürün aldı. Migros bu projeye katılan kooperatiflerin ürünlerinin ulusal pazarda satışa çıkmasına ve çiftçilere verdiği eğitimlerle yüksek standartlarda sürdürülebilir tarım yapılmasına da destek oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık