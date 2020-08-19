Migros'tan e-spor turnuva platformu Migros, e-spor alanında kendi turnuva platformunu hayata geçirdi.

Migros, e-spor alanında kendi turnuva platformunu hayata geçirdi.

Migros'un açıklamasına göre, E-spor Kulüpler Birliği'nin ilk resmi sponsoru olan şirket, bu alanda bir ilke atarak kendi turnuva platformunu devreye aldı.

Oyunseverlerin heyecanla karşıladığı ve yoğun ilgi gösterdiği platform, 13 Ağustos'ta ilk turnuva serilerine başladı. e-sporun en popüler oyunları League of Legends, Zula, FIFA ve Valorant kategorilerinin yer alacağı turnuva 6 hafta sürecek.

Her haftanın birincisine 5 bin Money kazandıracak turnuvada, 4 dalda toplam 25 bin TL değerinde Money ödülü verilecek.

E-spor Kulüpler Birliği'nin ilk resmi sponsoru olarak Türkiye'de e-spor'un gelişimine destek veren ve 81 ildeki mağazalarında popüler oyunların kodlarına erişim imkanı sağlayan Migros'un merakla beklenen turnuvasında 17-20 Eylül'de gerçekleşecek final oyunları, e-spor dünyasının nabzını yükseltecek.

Kaynak: AA