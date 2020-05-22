Migros'ta bayram çoşkusu paylaştıkça artıyor
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Migros'ta bayram çoşkusu paylaştıkça artıyor

Ramazan Bayramı'nda paylaşmanın mutluluğunu yaşamak ve sevdiklerine hediye göndermek isteyenleri Migros mağazalarında birbirinden cazip seçenekler bekliyor.

Migros'ta bayram çoşkusu paylaştıkça artıyor
22.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:07

Ramazan Bayramı'nda paylaşmanın mutluluğunu yaşamak ve sevdiklerine hediye göndermek isteyenleri Migros mağazalarında birbirinden cazip seçenekler bekliyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros müşterileri HediyeM Kart ve e-HediyeM Kart ile istedikleri kişiye 500 TL'ye kadar para yükleyerek hediye edebiliyor.

e-Hediyem Kart ile mağazaya gitmeye gerek kalmadan, internet üzerinden yüklenen TL miktarı, hediye edilecek kişinin telefon numarasına kod olarak gönderiliyor. Böylece kod gönderilen kişi, istediği mağazadan yüklenen tutar kadar alışverişini yapabiliyor.

Dileyen müşteriler ise Migros mağazalarından içlerine 500 TL'ye kadar para yükleyebildikleri HediyeM kartlarını istedikleri kişilere elden teslim edebiliyorlar. İş yerlerinin çalışanlarına bayram hediyesi olarak verebilmesi veya toplu hediye gönderimi için ise Migros'un Hediye Çeki ve Hediye Kart alternatifleri bulunuyor. Bakiye yüklemeleri ise "https://hediyemkart.com/" sayfasından yapılabiliyor.

Bayramın en tatlı ürünleri uygun fiyatlarla Migros'ta

Migros'ta 27 Mayıs tarihine kadar tek seferde 35 TL ve üzeri bayram şekeri ve bayram çikolatası alışverişleri Money Kart ile 5 Money, Money Bonus ile 10 Money hediye kazandırıyor.

Alışveriş yaptıkça kazanan Migros müşterileri için 500 gram Koska karışık lokum 9,90 TL, 500 gram Şölen Butik Minibon karışık şeker 13,50 TL, 250 gram Serenad madlen sütlü ve bitter çikolata 8,50 TL, 125 gram Toffie çikolata 7,95 TL, 176 gram Nestle Damak ikramlık çikolata 24,90 TL, sadece Migros'ta bulabileceğiniz 370 gram Bind bitter ve sütlü madlen çikolata 22,90 TL, 225 gram Şölen MilanGo antep fıstıklı sütlü çikolata 22,90 TL'den satışa sunuluyor.

Oyuncaklarda yarı yarıya indirimler

Bayramı evlerinde geçirecek çocuklara unutamayacakları eğlenceler hazırlayan Migros, hem bir çok üründe yarı yarıya indirim hem de tüm oyuncaklarda tek seferde 50 TL ve üzeri alışverişlere 15 Money hediye fırsatı sunuyor.

Türkiye'nin 81 ilindeki Migros mağazalarında ve Sanal Market'te Mtoys markalı oyuncaklar, Pritt oyun hamurları ve Lost Kitties markalı oyuncaklar yüzde 50, Transformers markalı oyuncaklar ile Littlest Pet Shop markalı oyuncaklar yüzde 40, My Little Pony'ler ve Nerf markalı oyuncaklar ise yüzde 30 indirimlerle satışa sunuluyor.

Ayrıca bayramı aile boyu eğlenceye çevirmek isteyenler için aile oyunları, yapbozlar ve Lego ürünleri yüzde 30 indirim avantajı bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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