Migros Sanal Market 40 bin ürün çeşidinin teslimatını 45 dakikaya indirdi

Migros, online alışveriş alanındaki hızını ve kapsamını artırarak müşterilerine zaman kazandıran yeni bir uygulamayı hayata geçirerek, Sanal Market siparişlerine "45 Dakikada Teslimat" seçeneğiyle 40 bin ürünü 45 dakikada müşterilerine ulaştırmaya başladı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, perakende sektörüne 67 yıldır öncülük eden Migros, online alışveriş alanında yaptığı yatırımlarda hız ve hizmet kalitesini geliştirmeye devam ederken, bir yeniliği daha hayata geçirdi.

En iyi alışveriş deneyimini sunabilmek için müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip eden Migros, dakikalar içinde hızlı teslimat yapan Migros Hemen seçeneğinin yanı sıra Migros Sanal Market ile "45 Dakikada Teslimat" alternatifini ekledi. Böylece Migros kalitesiyle 40 bin ürün çeşidi, 45 dakikada müşterilere ulaşmaya başladı.

Migros Sanal Market, meyve ve sebzeden elektroniğe, içecekten temizlik malzemelerine, temel gıda ürünlerinden kırtasiyeye, evcil hayvan ürünlerinden elektroniğe kadar birçok farklı kategoride on binlerce ürünü Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerin adresine ulaştırıyor.

"Migros Sanal Market, en geniş ürün gamını en hızlı şekilde teslim eden online market konumuna geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros E-Ticaret Yönetici Direktörü Orçun Onat, Migros Sanal Market'in Avrupa'daki ilk online gıda platformu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Online kanallardaki gelişimi artırmak için bu sene önemli bir adım atarak 10 milyon TL sermayeli yeni bir şirket kurma kararı aldık. Geçtiğimiz yıl 81 ilin tamamında online hizmet vermeye başlayarak 3 kat büyüyen ve 2021 yılı sonunda ise 2 kat büyüyeceğini öngördüğümüz Migros Sanal Market'in satışları, Migros'un konsolide cirosunun yaklaşık yüzde 15'ine (tütün ve alkol hariç) ulaştı. Hız kesmeden yaptığımız bu yatırımlarla, aile bütçesini destekleyen, müşterilerimizin günlük yaşamlarına hız, kolaylık ve değer katan inovatif çözümler sunarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor, sektöre öncülük eden projeleri hayata geçiriyoruz. En iyi müşteri deneyimini sunabilmek için değişen ihtiyaç ve taleplerini yakından gözlemlerken, birçok farklı kanaldan müşterilerimizi dinliyoruz. Aldığımız geri bildirim neticesinde online market sektöründe bir ilke daha imza atarak, Migros Sanal Market'in gönderim seçenekleri arasına '45 Dakikada Teslimat' alternatifini ekledik. Böylece 40 bin çeşit ürünü müşterilerimize istedikleri zaman diliminde ya da 45 dakika içerisinde teslim alabilme olanağı sunuyoruz. Migros Sanal Market, en geniş ürün gamını en hızlı şekilde teslim eden online market konumuna geldi."

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri

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