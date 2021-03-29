Migros Ramazan kolisi ne kadar? 2021 Migros ramazan kolisi fiyatları

2021 Ramazan ayına günler kala merakla beklenen Migros Ramazan kolisi fiyatları merak ediliyor. Bu sene Migros Ramazan kolisi ne kadar olacağı açıklandı.Bütçeye göre belirlenen Migros Ramazan paketleri farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak. Peki Migros Ramazan paketi kaç para? Migros Ramazan paketi 2021 fiyatlarını sizler için derledik.

2021 Migros ramazan kolisi fiyatları açıklandı. Migros her sene Ramazan ayı için hazırladığı koli çeşitlerini bu yıl için de duyurdu. Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca kişinin merak ettiği Migros Ramazan paketi 2021 fiyatları belli oldu. Migros Ramazan paketleri bu sene 3 farklı seçenekle satışa sunuluyor. 59,90 TL'den başlayan Ramazan kolileri 109,90 TL'ye kadar çıkıyor. Peki Migros'un Ramazan kolisinde neler var? Migros Ramazan paketi kaç para? İşte Migros Ramazan paketi 2021 fiyatları

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ NE KADAR?

Migros'ta bu yıl 3 ayrı koliden oluşan Ramazan paketleri, farklı fiyat seçenekleriyle müşteriye sunulacak. 2021 Ramazan ayı için belirlenen Migros Ramazan paketlerinin fiyatları ise şöyle:

Migros Ramazan Bereket Paketi 59,90 TL

Migros Ramazan Lezzet Paketi 99,90 TL

Migros Ramazan Ziyafet Paketi 134,90 TL

MİGROS RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Ramazan ayı bu yıl Nisan 'ın 13'ünde başlayacak. Ramazan ayı öncesi erzaklarını tamamlamak isteyen veya erzak yardımında bulunmak isteyen vatandaşlar, çeşitli ürünlerin yer aldığı Ramazan paketlerine ilgi gösteriyor. Pek çok market, Ramazan ayının geleneği haline gelen Ramazan paketlerini günler öncesinden hazırladı ve müşterilerini bilgilendirdi. 2021 Ramazan paketlerinde bakliyattan sıvı yağa, salçadan kahvaltılığa kadar pek çok ürün çeşidi bulunuyor. İşte Migros Ramazan paketlerinin içeriği.

Migros Ramazan Bereket Paketi (59,90 TL)

Ramazan Bereket Paketi İçindekler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Migros Ramazan Lezzet Paketi 99,90 TL

Ramazan Lezzet Paketi İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Penguen Çilek Reçeli 380 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Mutlu İrmik 500 G

Cem Gemlik Yağlı Sele 351-380 Vakum 200 G

Migros Ramazan Ziyafet Paketi 134,90 TL

Ramazan Ziyafet Paketi İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

ŞOK 2021 Ramazan kolisinde neler var?