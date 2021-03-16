Migros, MoneyPay mobil uygulamasıyla müşterilerine farklı finansal çözümler sunuyor

Migros, inovatif çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek iştiraki olduğu Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin tasarladığı MoneyPay mobil uygulamasıyla müşterilerine farklı finansal çözümler sunuyor.

Migros, inovatif çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek iştiraki olduğu Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin tasarladığı MoneyPay mobil uygulamasıyla müşterilerine farklı finansal çözümler sunuyor.

Migros'dan yapılan açıklamaya göre, Colendi ve Param iş birliğinde geliştirilen MoneyPay uygulaması, Mastercard altyapısıyla Migros ve Migros Sanal Market müşterilerinin finansal işlemleri hızlı, kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirebilmesini hedefliyor.

Hem Android hem de iOS platformu için ücretsiz olarak kullanıma sunulan MoneyPay uygulamasında müşteriler, dijital cüzdana tanımladıkları kredi kartı ile, havale/EFT yöntemiyle ya da Migros ve Macrocenter kasalarından uygulamaya bakiye yükleyebiliyor, ayrıca kişiye özel olarak tanımlanan hazır limitleri kullanarak yaptıkları alışverişlerin ödemesini daha sonra gerçekleştirebiliyor. Money üyeliği olan müşteriler bilgilerini MoneyPay ile eşleştirdiğinde hem mağazalardaki hem de Migros Sanal Market'teki tüm indirim ve avantajlardan anında faydalanabiliyor.

Müşteriler, MasterCard altyapısı ile sunulan kişiye özel MoneyPay Dijital Kartı'nı tüm e-ticaret platformlarında güvenle kullanabiliyorken, uygulama üzerinden para göndermek istedikleri kişinin sadece cep telefonu numarasını girerek 7/24 para transferi gerçekleştirebiliyor ve kasalarda bakiye veya hazır limitlerini kullanarak QR kod ile temassız alışveriş yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferit Cem Doğan, finansal teknolojilerin gıda perakende operasyonlarında daha etkin kullanılması, ödeme ve elektronik para hizmetleri alanındaki iş fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla adımlarını hızlandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Migros olarak kusursuz müşteri deneyimi üzerine yaptığımız yatırımlar hız kesmeden sürerken, alışverişi kolaylaştıran ve veriyle destekleyen modellerle mobil ödeme ve elektronik para içerikli sistemler üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MoneyPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ iştirakimizin Colendi ve Param iş birliğiyle tasarladığı MoneyPay uygulaması kullanıcılara alışveriş ödemelerinde kolaylık sunduğu gibi aynı zamanda finansal işlemleri rahatlıkla takip edebilme imkanı sunuyor. Tek tıkla istediğiniz kişiye günün istediğiniz saatinde para transferi yapabiliyor, hazır limitinizle şimdi alıp sonra ödeyebiliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde bu alanda da iddialı ve öncü hizmet ve dijital çözümlerimizle müşterilerimize Migros farkını yaşatmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, daha kolay, daha hızlı ve müşterilerimizin yaşamına değer katan, çağın ihtiyaçlarıyla uyumlu alışveriş deneyimleri sunmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu