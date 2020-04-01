Migros mart ayında 20 satış mağazasını hizmete açtı Migros Ticaret AŞ, mart ayında 20 satış mağazasını hizmete açtı.

Migros Ticaret AŞ, mart ayında 20 satış mağazasını hizmete açtı.

Migros Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasında, şirketin, 8 Migros ve 12 Migros Jet formatında toplam 20 satış mağazasının mart ayı içerisinde hizmete açıldığı belirtildi.

31 Mart 2020 itibarıyla Migros'un mağaza sayısı, yurt içinde 2 bin 186 ve yurt dışında ise iştirakleri vasıtasıyla 45 olmak üzere toplam 2 bin 231 olduğu ifade edilen açıklamada, şirketin toplam net satış alanının 1 milyon 540 bin metrekareye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, "Mevcut durumda içinde bulunulan zor çalışma koşullarına rağmen, ihtiyaç maddelerinin tüketicilere güvenle ulaştırılmasına odaklanılmış olup, yeni mağaza açılışlarına ve yeni istihdam sağlanmasına devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA