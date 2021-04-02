Migros, Mardin Nusaybin'deki ilk mağazası açtı
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Migros, Mardin Nusaybin'deki ilk mağazası açtı

Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
Migros, Mardin Nusaybin'deki ilk mağazası açtı

Türkiye'nin dört bir köşesinde tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına hızla cevap verebilen ürün portföyüyle 67 yıldır hizmet veren Migros, Mardin Nusaybin'deki ilk mağazasını açtı.

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Türkiye'nin dört bir köşesinde tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına hızla cevap verebilen ürün portföyüyle 67 yıldır hizmet veren Migros, Mardin Nusaybin'deki ilk mağazasını açtı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Mardinlilerin tüm temel ihtiyaçlarını Migros kalitesi ile en uygun fiyatlarla sunan mağaza, Nusaybin AVM'de yer alıyor.

Mağaza, ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesini, sıcak ve keyifli bir alışveriş ortamında sunuyor. Haftanın 7 günü 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Nusaybin AVM Migros mağazası, 757 metrekare alanı ile müşterilerine hızlı ve kolay alışveriş imkanı sağlıyor. Zengin çeşitli taze ürün gruplarının sağlıklı ve hijyenik koşullarda satışa sunulduğu mağazada, kasap ve şarküteri reyonlarının yanı sıra, sebze meyve, kuru gıda, kozmetik ve züccaciye reyonları bulunuyor. 5 bin 750 çeşit ürünün satışa sunulduğu mağazada, iyi tarım, iyi et ve en iyi kalitede ürünler, güler yüzlü hizmet anlayışı ile müşterilere ulaşıyor.

Migros, Türkiye'nin 81 ilinde yer alan 2 bin 325 mağazası ile müşterilerinin hem aklına hem kalbine hitap ederken, iyi fiyat, bol çeşit ve iyi alışveriş deneyimi konusunda fark yaratıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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